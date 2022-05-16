Диетолог Лазарева посоветовала не злоупотреблять плавленым сыром из-за вреда костям

Не стоит злоупотреблять плавленным сыром, так как это продукт может нанести серьезный вред костям. Таким мнением поделилась врач-диетолог Светлана Лазарева. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на SOLENKA.INFO.

В плавленном сыре содержится большое количество кальция, фосфора и ряд витаминов. Кроме того, он богат фосфатами. Однако, если есть слишком много этого продукта, то кальций начнет в разы хуже усваиваться. Недостаток кальция может нанести вред костям, а также спровоцировать рахит.

«Фосфаты — это те вещества, которые добавляют, чтобы придать ему пастообразную текстуру. И фосфаты очевидно вредны, это доказано. В частности, фосфаты мешают усвоению кальция», — пояснила медик.

Ранее диетолог Алексей Калинчев назвал главную причину ожирения. По его словам, главной причиной такого состояния является стресс и рост числа психических отклонений в мире. Компульсивные переедания наиболее эффективно лечатся у психиатра с помощью медикаментов, отметил Калинчев.