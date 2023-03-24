Здоровье 24 марта 2023, 12:21 Диетолог Лавски рассказала о пользе овсяного молока

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Овсяное молоко содержит огромное количество полезной клетчатки, которая благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог Валерия Лавски в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, регулярное употребление альтернативного молока может стать отличной профилактикой диабета и сердечных заболеваний, передает Piter.tv.

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Кроме того, в этом напитке содержится минимальное количество килокалорий, добавила диетолог.

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