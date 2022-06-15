Диетолог Лангауэр рассказала, кому не стоит пить квас
Некоторым людям стоит отказаться от употребления кваса. Таким мнением поделилась диетолог, нутрициолог Иоланта Лангауэр. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на «Радио 1».
«Квас можно частично приравнять к кисломолочным продуктам именно потому, что и тот, и другой производятся путем ферментации. И там, и там есть полезные бактерии. Однако квас делается из хлеба, он бывает значительно кислее, чем кисломолочные продукты, поэтому может не очень хорошо сказываться на здоровье», — пояснила специалист.
Она подчеркнула, что такой напиток не стоит пить людям, которые страдают от проблем с желудком. Кроме того, лучше его не пить людям с аллергией на пшеницу и на глютен. Также квас способен повышать давление. Поэтому его не стоит пить людям с гипертонией.