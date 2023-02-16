Здоровье 16 февраля 2023, 15:28 Диетолог Ламберт рассказал о полезных свойствах шоколада Диетолог Ламберт заявил, что шоколад может снимать воспаления в организме

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Шоколад является не только очень вкусным, но и полезным продуктом. Диетолог и профессор в Пенсильванском университете (США) Джошуа Ламберт рассказал о благоприятном воздействии этого продукта на организм. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, горький шоколад способен снимать воспаление. Также он понижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии.

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Однако, если горький шоколад не нравится вам на вкус, можно употреблять молочный. Главное — знать меру.

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«Я рекомендую чаще есть горький шоколад, но, если вы больше любите молочный, ешьте его, не опасаясь. На данный момент любой шоколад в умеренных количествах является хорошим способом удовлетворить свое желание съесть что-то сладкое», — пояснил медик.