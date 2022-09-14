Диетолог Лакатос посоветовала вести дневник похудения для избавления от лишнего веса | 360°

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Диетолог Лакатос посоветовала вести дневник похудения для избавления от лишнего веса

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Для того, чтобы избавиться от лишнего веса, достаточно ввести в свою жизнь ряд пищевых привычек. Такой информацией поделились американские диетологи Тэмми Лакатос-Шеймз и Лисси Лакатос. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Eat This, Not That!.

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По словам специалистов, стоит начать вести дневник похудения. В него необходимо записывать все, что вы употребили в течение дня. Кроме того, заготовка еды впрок также является полезной пищевой привычкой. Важно заранее рассчитать объем порций и разложить пищу по контейнерам. При этом половину должны занимать овощи.

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