Диетолог Кузьменко рассказал, какие продукты должны быть включены в суточный рацион

Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко заявил, что для того, чтобы оставаться здоровым, необходимо включить в свой суточный рацион продукты, относящиеся к пяти категориям продовольственных товаров. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Эксперт считает, что холодильник здорового человека должен быть разнообразен.

«В самом лучшем случае в холодильнике дома должны быть пять основных видов продуктов. Должны быть овощи и фрукты, причем желательно всех цветов радуги. Должны быть крупы, причем не только гречка, но и остальные виды. Из мяса должно быть мясо птицы, а не говядина или свинина, поскольку оно помогает не набрать лишний вес. Ну и, конечно, должны быть молочные продукты вроде творога, йогуртов и самого молока. Холодильник здорового человека должен быть разнообразен», — сообщил Кузьменко.

Диетолог подчеркнул, что в тарелке у человека 50% должны занимать овощи и фрукты. Для нормального функционирования организма, безусловно, нужны белки, жиры и углеводы, но овощи и фрукты жизненно необходимы.