Здоровье 05 мая 2023, 10:45 Диетолог Кузьменко посоветовал съедать майонезные блюда в первую очередь

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Многие россияне на длинных майских выходных отправятся на пикник. О том, как избежать отравления в праздники, рассказал врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо съедать продукты белого цвета. Скоропортящимися считаются блюда с содержанием майонеза, кефира и творога, такую еду нельзя оставлять под солнцем и хранить вне холодильника.

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Диетолог отметил, что при малейших сомнениях в свежести продуктов их следует выкинуть.