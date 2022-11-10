Здоровье 10 ноября 2022, 17:15 Диетолог Купфер рассказала, как правильно готовить овощи Диетолог Купфер: овощи должны быть чем-то средним между свежими и тушеными Unsplash

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Диетолог Марина Купфер в разговоре с «Общественной службой новостей» рассказала, как правильно готовить овощи, чтобы они принести максимальную пользу для организма.

По словам эксперта, самые полезные овощи — это что-то среднее между свежими и тушеными.

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«Тогда не будет ни вздутия живота, ни раздражения кишечника грубой клетчаткой. Таким образом в овощах остаются все полезные вещества, витамины и минералы, требуемые организму», — сообщила диетолог.

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При этом Купфер заметила, что если употреблять овощи в сочетании в с мясом, то их должно быть на тарелке в два раза больше.

«Еще выдающийся врач средневековья Авиценна писал, что мясо нужно есть с овощами в таком количестве, чтобы овощи покрывали мясо полностью», — резюмировала диетолог.

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