Здоровье 24 января 2023, 16:05 Диетолог Крымукова рассказала о пользе овсяной каши Диетолог Крымукова заявила, что овсяная каша является источником полезных веществ freepik

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Освяная каша является очень полезным продуктом, который содержит в своем составе магний, цинк, кальций и железо. Такой информацией поделилась эндокринолог-диетолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Алина Крымукова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист отметила также, что в овсяной каше содержится много клетками. Благодаря обилию питательных веществ она способствует улучшению работы ЖКТ. Также продукт благоприятно влияет на слизистую. Именно поэтому продукт рекомендуют употреблять людям, которые болеют гастритом, написал RT.

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Однако Крымукова предупредила о том, что злоупотреблять кашей тоже не стоит. Ее можно есть не более четырех раз в неделю.

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«Если вы не любите овсяную кашу, но хотите ввести хлопья в свой рацион, то попробуйте приготовить ее иначе. Например, привычную кашу можно заменить овсяноблином на завтрак, добавив к нему ягоды, фрукты или сыр с овощами. Или же испеките овсяный хлеб, печенье, кексы», — рассказала врач.