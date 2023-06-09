Здоровье 09 июня 2023, 16:09 Диетолог Круглова: вещества в кофе в соединении с аминокислотами молока имеют противовоспалительный эффект

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Многие люди считают, что употребление кофе с молоком вредит работе желудочно-кишечного тракта. Этот миф развенчала диетолог Наталья Круглова, сообщило агентство «Прайм».

По словам специалиста, полифенолы в кофе в соединении с аминокислотами молока обладают противовоспалительным эффектом. Также одна-две чашки напитка в день окажут благоприятное воздействие на работу центральной нервной системы.

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Как сообщил «Царьград», людям с определенными заболеваниями стоит ограничивать употребление кофе с добавками из-за высокой калорийности сливок и молока.