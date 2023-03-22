Здоровье 22 марта 2023, 14:04 Диетолог Круглова сообщила, что восполнить нехватку йода в организме с помощью йодовой сетки невозможно

Читать 360tv в

Восполнить количество йода в организме с помощью нанесения йодной сетки невозможно. Об этом изданию NEWS.ru расскзаала диетолог Наталья Круглова. По словам специалиста, такой метод не работает сразу по нескольким причинам.

Во-первых, у йода, который продают в аптеке и у того йода, который содержится в продуктах и нужен человеку, разные структуры соединений, написал сайт kp.ru.

Реклама

«Иногда по йодной сетке пытаются определить, есть ли дефицит или нет. Считается, что если сетка быстро впитывается в кожу, то организм испытывает нехватку йода. Это является мифом», — сказала медик.

Реклама

Для того, чтобы избежать йододефицита, диетолог порекомендовала употреблять в пищу йодированную соль, рыбу и морепродукты.