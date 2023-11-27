Здоровье 27 ноября 2023, 12:16 Диетолог Круглова сообщила, что в хлопьях содержится много углеводов и практически нет пищевых волокон

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Хлопья, которые так любят дети на завтрак, являются далеко не самой полезной пищей. В их составе много углеводов и практически нет пищевых волокон и питательных веществ. Об этом «ФедералПресс» сообщила диетолог Наталья Круглова.

Добавленный производителями сахар может маскироваться под словами «глюкозный» или «фруктозный» сироп. За счет таких добавок калорийность блюда резко повышается, а вот питательной ценности не добавляется.

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Хлопья по составу можно приравнять к выпечке и хлебобулочным изделиям, добавила Круглова.