Диетолог Круглова развеяла миф о вреде глутамата натрия

Вопреки распространенному мнению, глутамат натрия (Е621) безвреден для человека. Это просто пищевая добавка, немного стимулирующая аппетит, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова.

«Запрещенные добавки в России не используются. Производители применяют безопасные аналоги, они идентичны американским и европейским, не рискуют. Их и не должно быть слишком много, они выполняют вспомогательную роль, да и имеют определенную стоимость. Они выполняют роль стабилизатора, чтобы продукт сохранял определенную консистенцию на всем сроке годности. Или они обеспечивают микробиологическую безопасность продукта, поддерживают цвет, который у него и так есть, но делают его более устойчивым к температурам, например», — рассказала диетолог.

К вредным запрещенным добавкам относятся Е121 — «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 — «красный амарант» (краситель), Е128 — «красный 2G» (краситель), Е216 — пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 — пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант) и другие.