Здоровье 23 января 2023, 23:19 Диетолог Круглова рассказала, полезна ли мука из сверчков Диетолог Круглова заявила, что в муке из сверчков содержится большое количество белка

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Евросоюз разрешил добавлять в продукты питания муку из сверчков в качестве альтернативы рыбе и птице. Диетолог Наталья Круглова рассказала, полезен ли такой продукт питания. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что такая мука является источником большого количества белка. При этом стоимость такой муки значительно дешевле рыбы или птицы. Также в ней содержатся витамины групп А и B.

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«В Азии употребляют насекомых в пищу, для них это обычный продукт, так что, есть перспективы», — пояснила специалист.

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