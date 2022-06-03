Диетолог Круглова рассказала, почему еда на свежем воздухе может казаться вкуснее

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова объяснила, почему еда на свежем воздухе может казаться вкуснее, а аппетит становится лучше. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«На улице организм получает больше кислорода, соответственно, все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит. Приток кислорода иногда влияет и на субъективное восприятие вкуса, и из-за этого пища может казаться вкуснее. Но на усвоение еды место (свежий воздух или закрытое помещение, — ред.) не будет сильно влиять», — сказала специалист.

При этом диетолог предупредила, что, употребляя пищу на улице, необходимо больше внимания уделять гигиене. Таким образом человек избежит риска кишечной инфекции.

«С точки зрения микробиологической безопасности тут нужно больше контроля, чтобы избежать риска кишечной инфекции. Например, при выезде за город нужно не забывать о простых вещах: мыть овощи, фрукты, не использовать посуду из-под сырого мяса для мяса, уже приготовленного, и так далее. Нужно быть более бдительными», — резюмировала Круглова.