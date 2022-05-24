Диетолог Круглова рассказала, почему букеты из фруктов и ягод бывают опасны

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что букеты из фруктов и ягод, которые часто дарят женщинам вместо привычных цветов, имеют свои особенности и даже бывают опасны для здоровья. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Особенно опасны те ягоды и фрукты, которые покрывают шоколадом.

«Есть определенная опасность в таких десертах. Их нельзя долго хранить и нужно держать только при температуре не выше четырех градусов — это обычная температура в холодильнике. Поскольку клубника очень быстро портится, в ней могут оказаться такие „сюрпризы“, как гниль или плесень. При этом сложно оценить внешний вид ягод или фруктов, если они покрыты шоколадом», — сообщила диетолог.

Круглова добавила, что, съедая такой десерт, есть риск заполучить кишечную инфекцию.

«Самое главное — есть риск кишечной инфекции со всеми ее симптомами. Тут важно количество съеденного десерта и изначальное состояние здоровье. Возможно, у некоторых людей проблем и не возникнет, если съесть условно одну ягоду», — резюмировала диетолог.