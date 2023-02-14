Здоровье 14 февраля 2023, 12:55 Диетолог Круглова рассказала, обязательно ли выпивать стакан воды по утрам Диетолог Наталья Круглова: необязательно превращать привычку утреннего питья воды в ритуал Unsplash

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Большинство людей приучили себя в обязательном порядке выпивать один стакан воды сразу же после пробуждения. О том, необходима ли для организма эта утренняя привычка, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, выпивать стакан воды натощак по утрам — это замечательная привычка, однако далеко не обязательная. Человек в ночное время теряет определенную часть жидкости из-за дыхания. При этом организм способен в течение дня самостоятельно добрать ту необходимую суточную норму воды, которая ему потребуется, поэтому совсем необязательно выпивать стакан воды по утрам и превращать такую привычку в ритуал.

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Если же по утрам человек просыпается с жаждой, то в таком случае стоит выпить воды, добавила Круглова.

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