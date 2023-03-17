Здоровье 17 марта 2023, 00:19 Диетолог Круглова рассказала об успешном способе борьбы с лишним весом Диетолог Круглова подчеркнула, что для борьбы с лишним весом важен дефицит калорий

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Многие люди обеспокоены вопросом похудения. Диетолог Наталья Круглова рассказала о важном условии, которое необходимо соблюдать, чтобы избавиться от лишнего веса. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, обязательным условием для похудения является дефицит калорий. Достичь его можно с помощью ограничений в еде и физических упражнений. Круглова подчеркнула, что организм должен получать меньше калорий, чем он тратит, написал сайт kp.ru.

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«Можно действовать двумя способами. Первое — ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20–30% суточной потребности. Второе — физическая активность, она повышает потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса», — пояснила диетолог.

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