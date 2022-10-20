Диетолог Круглова рассказала о плюсах и минусах диетических сладостей | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 16:00 Диетолог Круглова рассказала о плюсах и минусах диетических сладостей Диетолог Наталья Круглова: при выборе диетических сладостей нужно смотреть на состав freepik

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Многие люди, принимая решение похудеть, начинают покупать диетические сладости и использовать сахарозаменители вместо сахара. Это действительно может помочь, однако в таких продуктах есть нюансы, на которые нужно обращать внимание, рассказала «ФедералПресс» эксперт национальной ассоциации диетологов Наталья Круглова.

Сахарозаменители, которые продаются для добавления в блюда вместо сахара, использовать можно. Они проходят тщательную проверку и в большинстве случаев сахарозаменители, продающиеся в магазинах, безопасны. Однако на них может возникнуть индивидуальная реакция организма, предупредила Круглова.

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Что касается «диетических» сладостей, часто это просто маркетинговый ход. Диетолог посоветовала обязательно обращать внимание на состав и калорийность таких продуктов. Бывает так, что такие продукты называются диетическими, но на самом деле обладают не меньшей калорийностью, чем обычные десерты. В частности, это касается фруктозы и меда.

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