Диетолог Круглова рассказала, кому стоит воздержаться от употребления кефира

Кефир может быть опасен для некоторых людей. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, кому стоит отказаться от данного напитка. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам медика, от кефира стоит отказаться людям, которые страдают от угревой сыпи. Также напиток стоит исключить в том случае, если у вас есть дефицит лактазы.

«Есть такое состояние — лактазная недостаточность. Это недостаток фермента, переваривающего углеводы молочных продуктов. При его дефиците плохо переносятся молочные продукты. В основном это касается цельного молока, кисломолочка переносится лучше, но при большом количестве [кефира] тоже вызывает метеоризм, вздутие живота, нарушение стула — неприятные симптомы», — подчеркнула эксперт.

Противопоказан кефир при аллергии на белок коровьего молока. Чаще всего такое состояние встречается в детском возрасте, однако иногда с ним сталкиваются и взрослые люди. Кроме того, ограничить продукт необходимо при обострении гастрита, гастродуоденита, язвы желудка.