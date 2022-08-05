Диетолог Круглова рассказала, кому не стоит есть мороженое

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что некоторым людям стоит отказаться от употребления мороженого и прохладительных напитков. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Особенно пересмотреть свои пищевые привычки следует тем, кто имеет гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

«Для здоровых людей это безопасно, холодные продукты им можно использовать достаточно регулярно. Но людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта, стоит ограничить употребление подобных продуктов. Это, например, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Холодные продукты и напитки могут ухудшать течение этого заболевания. Также холодные продукты не рекомендованы при заболеваниях желчного пузыря, при желчекаменной болезни», — сказала диетолог.

В некоторых случаях холодные продукты могут спровоцировать возникновение головных болей. Кроме того, холодная еда может стать дополнительным фактором, способствующим развитию простудного заболевания, резюмировала Круглова.