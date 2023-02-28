Здоровье 28 февраля 2023, 23:29 Диетолог Круглова рассказала, какой завтрак может навредить желудку Диетолог Круглова посоветовала не употреблять кофе с круасанами по утрам

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Здоровый человек может есть на завтрак абсолютно любые продукты без вреда для здоровья. Однако если присутствуют минимальные проблемы с организмом, от некоторой пищи стоит отказаться. Диетолог Наталья Круглова рассказала, какой еды стоит избегать по утрам. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По словам специалиста, не лучшим завтраком станет кофе без добавления молока и круасан. Такая пища может спровоцировать изжогу, тяжесть и вздутие.

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При наличии проблем с ЖКТ лучше избегать цитрусовых и соков. Они стимулируют выработку соляной кислоты, написало utro.ru.

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