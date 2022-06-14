Диетолог Круглова рассказала, какое количество майонеза можно съедать за день

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, какое количество майонеза и кетчупа можно съедать за день. Об этом написало ИА Nation News.

По словам специалиста, покупая майонез, важно обращать внимание на содержание жира в продукте. Лучше всего выбирать тот, на котором есть пометка «легкий», то есть процентная доля жира достигает 15-20 граммов на 100 граммов продукта.

«Пару чайных ложек в день вполне можно употреблять без вреда для ЖКТ», — сказала эксперт.

При этом она подчеркнула, что людям в период обострения заболеваний пищеварительного тракта необходимо исключить майонез из рациона.

Что касается кетчупа, то он является более низкокалорийным продуктом, чем майонез, поскольку делается на основе томатов. Кетчуп также стоит исключать из рациона в период обострения заболеваний ЖКТ.

Майонез и вовсе можно заменить греческим йогуртом, а вместо кетчупа можно использовать томатную пасту или перетертые томаты, заключила специалист.