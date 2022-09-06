Диетолог Круглова рассказала, какие продукты провоцируют подагру | 360°

Здоровье 06 сентября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Круглова рассказала, какие продукты провоцируют подагру

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Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с изданием NEWS.ru назвала продукты, которые способны провоцировать подагру. В первую очередь она порекомендовала исключить из рациона сырокопченые изделия.

Сырокопченые изделия стимулируют работу пищеварительной системы и провоцируют выработку соляной кислоты пищеварительного сока.

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«Такие продукты не используются при подагре (заболевание, вызванное повышением уровня мочевой кислоты в крови, или гиперурикемией. — ред.). Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона», — предупредила диетолог.

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Людям с лишним весом, а также тем, кто страдает от хронических болезней ЖКТ, также следует отказаться от употребления сырокопченых изделий, добавила медик.

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