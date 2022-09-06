Диетолог Круглова рассказала, какие продукты провоцируют подагру | 360°

Все новости

Спецоперация

06 сентября 2022, 21:46

Пентагон признал противодействие США России в воздухе над Украиной

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Знаменитости

06 сентября 2022, 20:45

Певец Александр Буйнов попал в больницу

Мир

06 сентября 2022, 20:44

Пентагон уведомил Россию о проведении испытательного пуска баллистической ракеты

Здоровье

06 сентября 2022, 13:38

Диетолог Круглова рассказала, какие продукты провоцируют подагру

Читать 360tv в

Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с изданием NEWS.ru назвала продукты, которые способны провоцировать подагру. В первую очередь она порекомендовала исключить из рациона сырокопченые изделия.

Сырокопченые изделия стимулируют работу пищеварительной системы и провоцируют выработку соляной кислоты пищеварительного сока.

Реклама

«Такие продукты не используются при подагре (заболевание, вызванное повышением уровня мочевой кислоты в крови, или гиперурикемией. — ред.). Пациенты с этим диагнозом должны исключать сырокопченые изделия из рациона», — предупредила диетолог.

Реклама

Людям с лишним весом, а также тем, кто страдает от хронических болезней ЖКТ, также следует отказаться от употребления сырокопченых изделий, добавила медик.

Питание

Врачи

Диеты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама