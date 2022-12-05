Здоровье 05 декабря 2022, 15:29 Диетолог Круглова рассказала, какие продукты лучше всего подходят для перекуса во время дороги Диетолог Круглова: с собой в дорогу можно брать орехи и семечки без добавления соли Unsplash

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Врач-диетолог петербургского медицинского центра «Проект здоровье» Наталья Круглова в разговоре с изданием Life рассказала, какие продукты лучше всего подходят для перекуса во время дороги.

Она напомнила, что существуют долго хранящиеся продукты и скоропортящиеся.

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«Скоропортящиеся продукты нужно успеть употребить в течение двух часов. К ним относятся кисломолочные напитки и бутерброды, например с сыром», — сообщила диетолог.

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К долго хранящимся продуктам она отнесла цельнозерновые батончики или сухофрукты. Также с собой в дорогу можно брать орехи и семечки без добавления соли. Соль, по словам специалиста, вредна тем, что задерживает в организме жидкость.

В дорогу можно смело брать с собой цитрусовые фрукты и бананы. Также не лишним будет ультрапастеризованное молоко. Оно может храниться при температуре до 25 градусов, резюмировала Круглова.

Ранее Наталья Круглова рассказала, что идеальное время для приема ужина — за три-четыре часа до сна.