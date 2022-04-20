Диетолог Круглова рассказала, какие люди рискуют заболеть диабетом

Склонность к диабету второго типа имеют люди с лишним весом — особенно с абдоминальным типом ожирения. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Диабет развивается не от каких-то конкретных продуктов, а на фоне избыточного веса. Заболеваемость сахарным диабетом второго типа гораздо выше у людей, имеющих ожирение, причем, это абдоминальное ожирение, когда жировая ткань откладывается в область талии», — рассказала она.

Для профилактики из рациона лучше убрать жирные и сахаросодержащие продукты. По словам диетолога, чтобы снизить риски диабета, нужно сократить потребление сладкого, газированных напитков и сладких соков, сдобной выпечки, полуфабрикатов, сладких йогуртов, жирных сливок, а также колбас.