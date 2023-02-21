21 февраля 2023, 14:29
Диетолог Круглова рассказала, какие ингредиенты необходимы для идеального салата
Диетолог Наталья Круглова: идеальный салат состоит из авокадо и пряной зелени
Всем известно о необходимости употребления свежих овощей и зелени для здоровья организма. О том, из каких ингредиентов должен состоять идеальный салат, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, в качестве листовой зелени для салата отлично подойдут шпинат и рукола. Также туда можно добавить помидоры и болгарский перец - эти продукты содержат вещество ликопин, которое окрашивает овощи в оранжевый и красный цвета. Кроме того, плоды этих цветов богаты витамином С и провитамином А.
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Круглова отметила, что в идеальный салат можно добавить пряную зелень, в которой содержится большое количество минералов и антиоксидантов. Отличными ингредиентами также станут авокадо и квашеная капуста.
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