Здоровье 21 февраля 2023, 14:29 Диетолог Круглова рассказала, какие ингредиенты необходимы для идеального салата Диетолог Наталья Круглова: идеальный салат состоит из авокадо и пряной зелени Unsplash

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Всем известно о необходимости употребления свежих овощей и зелени для здоровья организма. О том, из каких ингредиентов должен состоять идеальный салат, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в качестве листовой зелени для салата отлично подойдут шпинат и рукола. Также туда можно добавить помидоры и болгарский перец - эти продукты содержат вещество ликопин, которое окрашивает овощи в оранжевый и красный цвета. Кроме того, плоды этих цветов богаты витамином С и провитамином А.

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Круглова отметила, что в идеальный салат можно добавить пряную зелень, в которой содержится большое количество минералов и антиоксидантов. Отличными ингредиентами также станут авокадо и квашеная капуста.

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