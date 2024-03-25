Здоровье 25 марта 2024, 13:41 Диетолог Круглова рассказала, что при планировании рациона нужно учитывать калорийность пищи

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Планируя рацион питания, важно учитывать калорийность пищи и соблюдать баланс питательных веществ. Об этом ИА RuNews24.ru сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

Человек, который разумно подходит к калорийности своего рациона, может как набрать желательный вес, так и сбросить лишний.

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«Величина основного обмена зависит от роста, веса, возраста и пола человека. Для расчета этой величины используется ряд формул, наиболее распространенными из которых являются формулы Харриса-Бенедикта и Миффлина-Сан-Джеора», — сказала медик.

Рассчитав величину основного обмена, необходимо учесть фактор физической активности. Чем он выше, тем большая у человека возникает потребность в энергии, добавила Круглова.