02 мая 2023, 13:02
Диетолог Круглова рассказала, что при болезнях сердца стоит отказаться от жирных и острых супов
Не любое первое блюдо полезно для человека, например, острые и жирные супы на свинине и баранине противопоказаны людям с болезнями сердца и ЖКТ. Об этом News.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, острые и жирные супы могут усугубить имеющиеся проблемы. Поэтому лучше отказаться от них совсем.
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«Для здорового человека это вполне допустимая еда, но не чаще одного-двух раз в месяц. Также не стоит злоупотреблять сборными мясными солянками, куда добавляются разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка и т. д., это точно не на каждый день», — отметила Наталья Круглова.
Она также добавила, что более легкие варианты супов все еще считаются очень полезными. Потому что сочетают в себе белки, сложные углеводы и достаточное количество клетчатки.
Еда
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