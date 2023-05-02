Здоровье 02 мая 2023, 13:02 Диетолог Круглова рассказала, что при болезнях сердца стоит отказаться от жирных и острых супов

Читать 360tv в

Не любое первое блюдо полезно для человека, например, острые и жирные супы на свинине и баранине противопоказаны людям с болезнями сердца и ЖКТ. Об этом News.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, острые и жирные супы могут усугубить имеющиеся проблемы. Поэтому лучше отказаться от них совсем.

Реклама

«Для здорового человека это вполне допустимая еда, но не чаще одного-двух раз в месяц. Также не стоит злоупотреблять сборными мясными солянками, куда добавляются разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка и т. д., это точно не на каждый день», — отметила Наталья Круглова.

Она также добавила, что более легкие варианты супов все еще считаются очень полезными. Потому что сочетают в себе белки, сложные углеводы и достаточное количество клетчатки.

Авторы: