Здоровье 25 апреля 2023, 10:39 Диетолог Круглова рассказала, что пищевая соль вызывает зависимость

Читать 360tv в

Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что пищевая соль может вызывать особый вид зависимости, когда человек предпочитает есть только соленую еду, считая ее единственно вкусной.

«Это можно назвать вкусовой привычкой. То есть человеку начинает нравиться только соленая еда, ее вкус кажется ему оптимальным и приятным. А еда с малым содержанием этой специи вызывает желание досолить ее», — добавила медик.

Реклама

По стандартам Всемирной организации здравоохранения рекомендуется употреблять не более пяти граммов соли в сутки, однако по последним исследованием стало ясно, что россияне превышают эту норму практически в два раза.

Преодолеть зависимость можно, лишь уменьшая ее количество в пище. Круглова порекомендовала перестать есть те продукты, в которых содержится много соли. Вместо нее можно добавлять в еду пряные травы, перец или лимонный сок.