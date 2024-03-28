28 марта 2024, 14:56
Диетолог Круглова рассказала, что листовые овощи, ягоды, орехи содержит высокий уровень антиоксидантов
Высокий уровень антиоксидантов можно найти в овощах, фруктах, листовых овощах, ягодах, орехах и бобовых. Об этом RuNews24 сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.
Медик отметила, что дефицит этих продуктов в рационе способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже некоторых видов рака. Особенно полезными она назвала темно-зеленые овощи и ягоды с темным окрашиванием.
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«Они действительно могут обогатить рацион и поддержать здоровье», — процитировал RT Круглову.
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