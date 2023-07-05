Здоровье 05 июля 2023, 10:54 Диетолог Круглова рассказала, что колбаса и майонез делают окрошку вредным блюдом

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У окрошки, любимого летнего супа россиян, множество рецептов, самый вредный из них — с колбасой и майонезом. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она объяснила, что оба эти ингредиента насыщены вредными жирами. Кроме того, частое употребление колбасных продуктов может спровоцировать рак кишечника. Поэтому лучше выбирать варианты летнего супа с мясом и другой заправкой.

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«С точки зрения калорий между кефиром и квасом небольшая разница. А с точки зрения пользы кефир и другие кисломолочные напитки выигрывают. Помимо того, что это источник полноценного белка, это еще и источник биодоступного кальция», — рассказала врач.

От кваса лучше тоже отказаться. Сладкий газированный напиток может вызывать переедания, особенно когда сочетается с чем-то соленым.

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