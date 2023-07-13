Здоровье 13 июля 2023, 11:42 Диетолог Круглова рассказала, что халва полезна для спортсменов и может заменить им протеиновые батончики

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Халва — продукт очень высококалорийный, но при этом содержащий в себе большое количество полезных микроэлементов. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она объяснила, что пожилым людям с восточным лакомством нужно быть осторожнее и лучше свести его потребление к минимуму. А вот спортсменам сладость может заменить протеиновые батончики.

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«В период, когда им нужно быстро восстановить силы небольшим объемом еды, халва может пригодиться. Ее можно рассматривать как замену протеиновым батончикам: продукт может насыщать на достаточно продолжительное время», — сказала врач.

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