Здоровье 03 мая 2023, 18:28 Диетолог Круглова рассказала, чем опасен рецепт сырников от Юлии Высоцкой Диетолог Круглова: сырые яйца без термической обработки — это риск сальмонеллеза

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Врач-диетолог медицинского центра «Проект здоровья» Наталья Круглова в разговоре с изданием Life объяснила, чем опасен рецепт сырников от актрисы Юлии Высоцкой, на который недавно обратили внимание интернет-пользователи.

Как заметила специалист, самым вредным в рецепте ингредиентом являются яйца без термической обработки. Они несут риск сальмонеллеза.

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«Достаточно тяжелая кишечная инфекция, которая может сопровождаться и нарушением стула (жидкий стул, причем многократный), и повышением температуры тела, и общей интоксикацией», — предупредила медик.

Другие ингредиенты сырников от Высоцкой безопасны, однако людям с проблемами ЖКТ следует помнить, что мука или манка могут спровоцировать изжогу, вздутие и дискомфорт.

Ранее в Сети пользователи нашли старые выпуски кулинарного телешоу Юлии Высоцкой. Юзеры удивились виду сырников актрисы, которые внутри выглядели жидкими, а снаружи — подгоревшими.