Здоровье 15 марта 2023, 15:52 Диетолог Круглова рассказала, чем опасен полный отказ от сахара

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Худеющим людям не стоит полностью отказываться от употребления продуктов с содержанием сахара из-за рисков последующих срывов и перееданий. Об этом сообщила диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, такие ограничения в сахаре способны повысить тревожность, что и приведет к перееданиям вредной пищи.

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Диетолог подчеркнула, что избавиться от лишних килограммов мешает так называемый добавленный сахар, который содержится в продуктах промышленного производства.

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