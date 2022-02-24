Диетолог Круглова предупредила о влиянии кофе на мозг

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова заявила, что кофе может как «ускорить», так и «замедлить» работу мозга. При каких условиях этот напиток приведет к заторможенной реакции, написала радиостанция Sputnik.

«Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей», — сообщила специалист.

Она также отметила, что если выпивать более трех чашек в день этого напитка, то работа мозга значительно снизится. При этом диетолог уточнила, что этот процесс — очень индивидуальный. У всех людей эффект проявляется через разное время после злоупотребления.

«Метаболизм кофеина — очень индивидуальный параметр. Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени. Как правило, после ночного сна эффект у всех начинает снижаться или пропадает совсем», — заключила Круглова.