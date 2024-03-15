Здоровье 15 марта 2024, 11:49 Диетолог Круглова посоветовала выбирать мягкие киви и есть их до 3 штук в день

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Киви — это источник витамина С, калия и пищевых волокон, ягода очень полезна для людей с проблемами со стулом. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Она объяснила, что киви содержит много дубильных веществ, особенно в твердых плодах. Они могут вызывать дискомфорт, причем особенно сильный — у людей с проблемами с ЖКТ. Поэтому лучше выбирать более спелые и мягкие ягоды, чтобы избежать неприятных ощущений. Врач добавила, что здоровому человеку можно есть до трех киви в день.

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«Если заболеваний пищеварительной системы нет, можно есть плоды любой степени спелости, но лучше все-таки выбирать более мягкие. Перезрелые киви есть безопасно, но если кожура повреждена, то в ягоде могут начаться процессы гниения, и такие плоды употреблять не стоит», — рассказала Наталья Круглова.

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