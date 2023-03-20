Здоровье 20 марта 2023, 13:51 Диетолог Круглова посоветовала весной добавить в рацион больше рыбы и оранжевых фруктов

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Для восполнения нехватки витаминов D и A в весеннее время года следует добавить в рацион питания жирную рыбу и оранжевые овощи и фрукты. Об этом изданию NEWS.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

Также, по словам специалиста, следует употреблять молочные продукты.

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«Если говорить о продуктах, витамин D содержится в жирной рыбке, молоке. Они должны быть в рационе. Может быть дефицит витамина A, его много в оранжевых овощах и фруктах — морковь, тыква, красный перец, помидоры», — сказала Круглова.

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Дефицит витамина D может быть в том случае, если человек редко бывал на солнце и не принимал вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов, резюмировала диетолог.