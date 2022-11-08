Диетолог Круглова посоветовала ужинать за три часа до сна | 360°

Здоровье 08 ноября 2022, 12:28 Диетолог Круглова посоветовала ужинать за три часа до сна Диетолог Круглова: на ужин может быть салат, запеченные или тушеные овощи Unsplash

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Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что идеальное время для приема ужина — за 3-4 часа до сна. По ее словам, ужин должен быть легким и низкоуглеводным, чтобы не нагружать желудок на ночь.

В качестве примера блюд она посоветовала есть салат, тушеные или запеченные овощи. Также на ужин можно употреблять молочные продукты, включая сыр, рыбу и птицу.

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«Можно добавить к своему ужину цельнозерновые продукты, но тут нужно смотреть на рацион в целом. Если в течение дня они были в умеренном количестве, то вечером можно включить гречку, нешлифованный рис, булгур», — добавила Круглова.

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Диетолог предупредила, что если человек ложится спать раньше 22:00 — 23:00 часов, то ужин стоит употреблять около шести часов вечера.

«Не есть после 18:00 актуально только для тех, кто рано ложится спать, для них это может стать правилом», — резюмировала Круглова.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что во время приготовления еды в посуде с тефлоновым покрытием не стоит пользоваться растительным маслом. Она объяснила, что из-за его нагревания образуются опасные вещества.