Здоровье 27 марта 2024, 13:38 Диетолог Круглова посоветовала разработать разнообразное меню для диеты, чтобы избежать срывов

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Срывы — это частая проблема тех, кто сидит на диете, и их основная причина кроется в слишком строгих ограничениях. Об этом RuNews24.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

Она посоветовала избегать слишком скудного рациона, который приводит потом к перееданию. Лучше настроиться на более медленную, но правильную потерю веса. Для этого нужно включить в свое ежедневное меню как можно больше белка: нежирное мясо, птицу и рыбу.

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Как добавил KP.RU, также не стоит полностью исключать любимые продукты. Лучше просто их ограничить, чтобы потом не сорваться.

«Например, можно использовать небольшое количество сахара в день — пару шоколадных конфет, две штучки зефира или небольшое количество мороженого. Это поможет сделать процесс снижения веса более приятным и разнообразным», — посоветовала диетолог.

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