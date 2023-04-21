Здоровье 21 апреля 2023, 15:51 Диетолог Круглова посоветовала отказаться от еды за три часа до сна

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Чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, стоит отказаться от еды по меньшей мере за три часа до сна. Об этом диетолог Наталья Круглова сообщила NEWS.ru.

Если сделать это не получается, то последний прием пищи обязательно должен быть легким. Для ужина подойдут овощи, творог, яиц или омлет. От мяса, в том числе курицы, лучше воздержаться. При этом овощи должны составлять около 50% от порции.