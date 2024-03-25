Здоровье 25 марта 2024, 13:46 Диетолог Круглова посоветовала ориентироваться на жажду для поддержания питьевого режима

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Для поддержания достаточного питьевого режима следует ориентироваться именно на жажду. Об этом ИА RuNews24.ru рассказала диетолог Наталья Круглова.

Как напомнила специалист, вода является ключевым элементом всех жизненных процессов. Она необходима для правильного функционирования органов, тканей, клеток и их питания.

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Баланс жидкости в организме можно восполнять не только за счет воды, но и за счет фруктов и овощей, однако утолять жажду необходимо именно питьевой водой.

«Если вы куда-то выходите из дома, то не лишним будет взять с собой бутылочку воды. Будет замечательно, если на вашем рабочем столе также будет стоять стаканчик с водой», — добавила Круглова.