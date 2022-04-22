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    22 апреля 2022, 10:05

    Диетолог Круглова посоветовала не отказываться от куриного мяса

    Оксана Лавнюженко

    Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что курятина является незаменимой частью здорового рациона. Она объяснила, какие проблемы в организме могут возникнуть, если отказаться от этого источника белка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Диетолог Круглова посоветовала не отказываться от куриного мяса

    По словам специалиста, куриное мясо легко усваивается, содержит большое количество белка и мало жира, богато витаминами и минеральными веществами. В том случае, если человек отказывается от этого вида мяса, он может недополучить некоторые важные для организма вещества.

    «Один из принципов правильного питания — это разнообразие. Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе», — уточнила диетолог.

    Также она посоветовала не отказываться от красного мяса, особенно это касается тех людей, которые имеют дефицит железа.