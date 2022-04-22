Диетолог Круглова посоветовала не отказываться от куриного мяса

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что курятина является незаменимой частью здорового рациона. Она объяснила, какие проблемы в организме могут возникнуть, если отказаться от этого источника белка. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам специалиста, куриное мясо легко усваивается, содержит большое количество белка и мало жира, богато витаминами и минеральными веществами. В том случае, если человек отказывается от этого вида мяса, он может недополучить некоторые важные для организма вещества.

«Один из принципов правильного питания — это разнообразие. Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе», — уточнила диетолог.

Также она посоветовала не отказываться от красного мяса, особенно это касается тех людей, которые имеют дефицит железа.