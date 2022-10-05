Диетолог Круглова посоветовала не готовить еду на масле в посуде с тефлоновым покрытием | 360°

Здоровье 05 октября 2022, 12:19 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Круглова посоветовала не готовить еду на масле в посуде с тефлоновым покрытием

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, что во время приготовления еды в посуде с тефлоновым покрытием не стоит пользоваться растительным маслом, поскольку из-за его нагревания образуются опасные вещества. Об этом написал сайт NEWS.ru.

«Такая посуда позволяет использовать либо минимальное количество масла, либо можно вообще обойтись без него. Мы можем получить менее калорийный продукт, используя такую посуду. Когда происходит нагревание масла, обжаривание в нем особенно белковых продуктов, то образуются потенциально опасные вещества <…>», — сказала она.

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Исследование ученых показало, что данные вещества могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний пищеварительного тракта.

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В том случае, если масло не использовать вовсе, то риск для здоровья станет минимальным, заключила специалист.

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