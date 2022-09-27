Диетолог Круглова посоветовала есть осенью и зимой квашеную капусту | 360°

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Диетолог Круглова посоветовала есть осенью и зимой квашеную капусту

Диетолог Круглова: квашеная капуста содержит большое количество витамина С

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Квашеная капуста содержит большое количество витамина С. Кроме того, этот продукт важен для поддержания здоровой микрофлоры кишечника. О полезных свойствах капусты рассказала изданию NEWS.ru врач-диетолог Наталья Круглова.

По словам медика, квашеная капуста — этот тот продукт, который обязательно должен присутствовать в осенне-зимнем рационе каждого взрослого человека.

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«Квашеная капуста содержит большое количество витамина С, причем он сохраняется даже лучше, чем если это свежий продукт, за счет кислой среды. Это ферментированный продукт, который важен для микрофлоры кишечника. Если есть такая возможность, хорошо использовать квашеную капусту в осенне-зимнем рационе», — сказала Круглова.

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Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург озвучил полезные свойства квашеной капусты. Специалист рассказал, что этот продукт обладает профилактическим действием против простуд и вирусных заболеваний.

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