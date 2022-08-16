Диетолог Круглова порекомендовала самый полезный способ приготовления яиц

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с журналистами NEWS.ru назвала самый полензый способ приготовления яиц.

Как отметила специалист, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше всего подойдет паровой омлет. Тем, кто не имеет проблем с органами ЖКТ, можно готовить яйца в любом виде.

«Если мы говорим про людей с заболеваниями ЖКТ, то здесь предпочтение щадящим способам приготовления. И лучший вариант — паровой омлет, причем без жареной корочки. Плюс в омлете сочетается молочный белок, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается. Жареная корочка, если мы говорим про глазунью, несколько мешает усвоению», — отметила Круглова.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков раскрыл пользу употребления сырых яиц. По словам медика, они в первую очередь полезны для гортани за счет стимуляции мышц.