Здоровье 27 ноября 2023, 16:45 Диетолог Круглова порекомендовала отказаться от перекусов людям с сахарным диабетом

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Перекусы не показаны людям с сахарным диабетом второго типа и инсулинорезистентностью. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила диетолог Наталья Круглова.

Медик пояснила, что если без перекусов не обойтись, тогда следует выбирать блюда с хорошим составом. Иногда перекусы просто необходимы, особенно, когда между основными приемами пищи прошло много времени.

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«Иначе голод станет настолько выраженным, что может привести к перееданию», — сказала Круглова.