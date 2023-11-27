27 ноября 2023, 16:45
Диетолог Круглова порекомендовала отказаться от перекусов людям с сахарным диабетом
Перекусы не показаны людям с сахарным диабетом второго типа и инсулинорезистентностью. Об этом изданию «ФедералПресс» сообщила диетолог Наталья Круглова.
Медик пояснила, что если без перекусов не обойтись, тогда следует выбирать блюда с хорошим составом. Иногда перекусы просто необходимы, особенно, когда между основными приемами пищи прошло много времени.
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«Иначе голод станет настолько выраженным, что может привести к перееданию», — сказала Круглова.
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