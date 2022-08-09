Диетолог Круглова перечислила самые калорийные алкогольные напитки

Наиболее опасными для фигуры из алкогольных напитков являются сладкие ликеры и десертные вина. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, написал сайт NEWS.ru.

Помимо сахаров, в самом спирте также содержатся калории, уточнила эксперт.

«Один грамм спирта — это примерно семь калорий. Сладкие десертные вина также содержат большое количество простых углеводов. Они также могут быть вредны для фигуры в большом количестве», — сказала Круглова.

В том случае, если человек пьет вино, необходимо заменить жирные сыры на менее калорийную закуску. По словам диетолога, алкогольные напитки лучше всего закусывать фруктами или овощами.

«Если порядка 50 грамм нежирного сорта сыра, то это не будет влиять на фигуру. Нужно учитывать периодичность использования алкоголя и той пищи, которая используется. Если это разовые ситуации, то это не страшно. Если это происходит несколько раз в неделю, то это будет способствовать набору веса», — резюмировала Круглова.