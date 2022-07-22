Диетолог Круглова опровергла миф о вреде сахара в чае

Вопреки распространенному мифу, добавление сахара в чай не убивает положительные свойства напитка. Таким мнением поделилась диетолог Наталья Круглова. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Полезные свойства чая, витамины сохраняются, и антиоксиданты под действием сахара не разрушаются. Он так же будет тонизировать, содержание кофеина не снизится. Однако мы получим дополнительный сахар, а про него понятно — его количество стоит ограничить», — пояснила медик.

Медик рассказала также, что чай в сравнении с кофе обладает меньших тонизирующим эффектом. Однако его действие продолжается на протяжении большего времени. По словам Кругловой, если вы чувствительны к кофеину, вам стоит употреблять именно чай.

Врач подчеркнула, что чай является довольно полезным напитком, так как имеет в своем составе антиоксиданты. Они снижают риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкологии. Кроме того, эти вещества благоприятно сказываются на состоянии кожи, волос и ногтей.