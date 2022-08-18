Диетолог Круглова объяснила, почему еду не вредно запивать простой водой

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что вред от употребления воды до, во время и после еды — не более, чем обычный миф. Об этом она сообщила в беседе с изданием NEWS.ru.

Специалист подчеркнула, что два стакана воды во время приема пищи не вызовут проблем в организме.

«Нужно понимать, что если человек выпил воду до еды, потом начал принимать пищу, жидкость очень быстро покидает желудок, она не остается надолго, поэтому не разбавляет желудочный сок. Это практически невозможно — разбавить его водой или другими напитками, если мы говорим про обычные объемы — один два стаканчика не вызовут проблем», — отметила Круглова.

Тем, кто имеет изжогу и повышенную кислотность, лучше не запивать еду ни водой, ни чаем, ни кофе. Специалист объяснила это тем, что кофеин и танин нарушают усвоение железа и кальция в организме.

«С этой позиции нарушение усвоения не критично для здорового человека, но нежелательно для человека с дефицитом тех же кальция и железа», — заключила Круглова.